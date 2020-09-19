Пирло оценил шансы Луиса Суареса оказаться в "Ювентусе"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал возможность подписать нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
"Мы ждём центрального форварда. Трансферное окно закроется нескоро, поэтому мы спокойны и никуда не торопимся. У Суареса сложная ситуация, потому что получение паспорта занимает много времени. В связи с этим вероятность его трансфера мала", - приводит слова Пирло Reuters.
Напомним, что 33-летний уругваец хочет получить 14 миллионов евро за расторжение контракта с "Барсой", но клуб не хочет платить.
Если переход Суареса в "Ювентус" сорвётся, то форвард может оказаться в "Атлетико" или ПСЖ.
Не пропустите: Суарес высказался о своем возможном переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14