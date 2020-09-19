Пирло оценил шансы Луиса Суареса оказаться в "Ювентусе"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал возможность подписать нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

"Мы ждём центрального форварда. Трансферное окно закроется нескоро, поэтому мы спокойны и никуда не торопимся. У Суареса сложная ситуация, потому что получение паспорта занимает много времени. В связи с этим вероятность его трансфера мала", - приводит слова Пирло Reuters.

Напомним, что 33-летний уругваец хочет получить 14 миллионов евро за расторжение контракта с "Барсой", но клуб не хочет платить.

Если переход Суареса в "Ювентус" сорвётся, то форвард может оказаться в "Атлетико" или ПСЖ.

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