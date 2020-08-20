Пирло определился с будущим Дибалы в "Ювентусе"

Новый тренер "Ювентуса" Андреа Пирло выступает против продажи нападающего Пауло Дибалы.

Как сообщает Sky Sport Italia, Пирло намерен играть по схеме "3-5-2", и использовать в атаке Дибалу и Криштиану Роналду.

Отметим, что действующий контракт Дибалы с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 17 голов и 13 ассистов в 47 матчах.

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