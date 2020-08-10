Пирло определился с четвёртым игроком, который покинет "Ювентус"

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло затеял чистку состава.

Ранее сообщалось, что наставник "старой синьоры" собирается избавиться от Сами Хедиры, Дугласа Косты и Гонсало Игуаина.

По информации журналиста Николо Скиры, помимо вышеуказанной троицы клуб также покинет полузащитник Блез Матюиди.

У французского хавбека есть предложения из Лиги 1 и МЛС.

Не пропустите: "Ювентус" определил двух кандидатов на замену Пирло в молодёжной команде. | http://soccernews.ru