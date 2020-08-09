Пирло определился с трансферными приоритетами "Ювентуса"

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло планирует расстаться с тремя игроками команды. Об этом сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Шира

По данным источника, специалист не рассчитывает на Сами Хедиру, Дугласа Косту и Гонсало Игуаина.

Кроме того, Пирло намерен продлить контракт с Пауло Дибалой. Аргентинский форвард хочет зарабатывать 15 миллионов евро в год и подписать контракт до 2025 года.

Напомним, 41-летний специалист сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри. При нем команда стала чемпионом Италии.

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