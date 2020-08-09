Пирло определился с трансферными приоритетами "Ювентуса"
Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло планирует расстаться с тремя игроками команды. Об этом сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Шира
По данным источника, специалист не рассчитывает на Сами Хедиру, Дугласа Косту и Гонсало Игуаина.
Кроме того, Пирло намерен продлить контракт с Пауло Дибалой. Аргентинский форвард хочет зарабатывать 15 миллионов евро в год и подписать контракт до 2025 года.
Напомним, 41-летний специалист сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри. При нем команда стала чемпионом Италии.
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
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|Болонья
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|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|Торино
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|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|17