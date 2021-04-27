Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"

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Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может покинуть занимаемый пост в конце этой недели.

По информации La Stampa, тренера уволят в случае поражения от "Удинезе". Матч состоится 2 мая.

Для 41-летнего Пирло это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на четвёртом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Команда вышла в финал Кубка Италии, а из ЛЧ вылетела на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Сын Пирло рассказал об угрозах из-за неудач "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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