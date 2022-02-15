Пирло отказал "Салернитане"

Фото: инстаграм Пирло\Автор неизвестен

Бывший тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло ответил отказом на предложение "Салернитаны" стать их главным тренером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новичок Серии А хотел назначить Пирло в качестве замены Стефано Колантуоно, которого уволили сегодня, 15 февраля.

Отмечается, что Пирло ожидает предложения от других команд.

Напомним, что "Салернитана" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 23 играх.

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