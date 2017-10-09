Пирло отказался войти в тренерский штаб "Челси"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло заявил, что он не заинтересован в работе одним из тренеров "Челси".

"Я пока не определился со своим будущим. В декабре я вернусь в Италию. Работа в тренерском штабе "Челси"? Я читал об этом, но у меня свои идеи", - приводит слова Пирло Gazetta dello Sport.

Напомним, что 38-летний Пирло принял решение о завершении карьеры в конце этого года.

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