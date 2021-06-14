Пирло отказался возглавить клуб Серии А

Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло отказался возглавить генуэзскую "Сампдорию", сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, специалист посчитал недостаточно привлекательным данное предложение. Наставник не спешит с выбором нового места работы и может взять паузу.

В минувшем сезоне "Ювентус" под руководством 42-летнего Пирло занял четвертое место в чемпионате Италии, выиграл Кубок Италии, а также вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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