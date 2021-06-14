Пирло отказался возглавить клуб Серии А

Теги андреа пирлосампдорияювентус

Пирло отказался возглавить клуб Серии А

Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло отказался возглавить генуэзскую "Сампдорию", сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, специалист посчитал недостаточно привлекательным данное предложение. Наставник не спешит с выбором нового места работы и может взять паузу.

В минувшем сезоне "Ювентус" под руководством 42-летнего Пирло занял четвертое место в чемпионате Италии, выиграл Кубок Италии, а также вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Роналду попрощался с Пирло. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Спартаке" прокомментировали высказывания Заремы в соцсетях

В "Спартаке" прокомментировали высказывания Заремы в соцсетях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов