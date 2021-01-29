Пирло отреагировал на нарушение Роналду карантинных мер

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о своём отношении к поступку форварда Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец со своей невестой Джорджиной Родригес отправился на горнолыжный курорт, нарушив карантинные правила, установленные в Италии.

За произошедшее звёздному футболисту грозят санкции в виде штрафа.

"У Роналду был выходной, в который он может делать всё, что ему захочется. Криштиану сам несёт ответственность за свои поступки", - цитирует Пирло Football Italia.

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