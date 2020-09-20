Пирло поделился эмоциями перед матчем 1-го тура Серии А с "Сампдорией"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, чего ждет от матча 1-го тура Серии А с "Сампдорией".
Отметим, эта встреча станет дебютной игрой специалиста во главе туринского клуба. Пирло назначен наставником "Ювентуса" в августа 2020 года. На этом посту он сменил Маурицио Сарри.
"Я отлично себя чувствую. Важно, как чувствуют себя парни.
Я не сомневаюсь ни в чем, только уверенность. В "Ювентусе" полно чемпионов. У меня есть свои идеи и мысли. Очень хочу контролировать ход матчей и играть в атакующий футбол, так что базовые вещи остаются прежними.
Жду сложной игры, так как Раньери - талантливый тренер", - цитирует Пирло Football Italia.
Матч "Ювентус" - "Сампдория" состоится сегодня, 10 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17