Пирло поделился эмоциями перед матчем 1-го тура Серии А с "Сампдорией"

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Пирло поделился эмоциями перед матчем 1-го тура Серии А с "Сампдорией"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, чего ждет от матча 1-го тура Серии А с "Сампдорией".

Отметим, эта встреча станет дебютной игрой специалиста во главе туринского клуба. Пирло назначен наставником "Ювентуса" в августа 2020 года. На этом посту он сменил Маурицио Сарри.

"Я отлично себя чувствую. Важно, как чувствуют себя парни.

Я не сомневаюсь ни в чем, только уверенность. В "Ювентусе" полно чемпионов. У меня есть свои идеи и мысли. Очень хочу контролировать ход матчей и играть в атакующий футбол, так что базовые вещи остаются прежними.

Жду сложной игры, так как Раньери - талантливый тренер", - цитирует Пирло Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Сампдория" состоится сегодня, 10 сентября.

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