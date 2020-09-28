Пирло подвёл итоги матча с "Ромой"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло дал комментарии после матча с "Ромой", который завершился ничьей 2:2.

"Сампдория" и "Рома" - две совершенно разные команды, поэтому в этот раз использовался другой подход. Мы сделали шаг назад с точки зрения качества игры, но работа продолжается. У нас не было возможности сыграть предсезонные матчи, чтобы проверить некоторые вещи. В итоге мы завоевали одно очко, хотя дважды уступали в счёте, остались вдесятером и имели в составе футболистов, не игравших длительное время. Команда извлекла максимум", - приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" ушёл от поражения благодаря дублю 35-летнего Криштиану Роналду.

Набрав 4 очка в двух турах, "старая синьора" заняла пятое место в турнирной таблице Серии А. Следующий соперник - "Наполи".

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