Пирло подвёл итоги матча с "Ромой"
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло дал комментарии после матча с "Ромой", который завершился ничьей 2:2.
"Сампдория" и "Рома" - две совершенно разные команды, поэтому в этот раз использовался другой подход. Мы сделали шаг назад с точки зрения качества игры, но работа продолжается. У нас не было возможности сыграть предсезонные матчи, чтобы проверить некоторые вещи. В итоге мы завоевали одно очко, хотя дважды уступали в счёте, остались вдесятером и имели в составе футболистов, не игравших длительное время. Команда извлекла максимум", - приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" ушёл от поражения благодаря дублю 35-летнего Криштиану Роналду.
Набрав 4 очка в двух турах, "старая синьора" заняла пятое место в турнирной таблице Серии А. Следующий соперник - "Наполи".
Не пропустите: Роналду прокомментировал ничью с "Ромой". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17