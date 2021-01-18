Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Интером"

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Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Интером"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал поражение своей команды от "Интера" в матче 18-го тура Серии А.

"Старая синьора" уступила конкуренту со счётом 0:2 и выпала из первой четвёрки в турнирной таблице чемпионата.

"Мы начали матч с неправильным настроем. Игрокам не хватало решимости побеждать в единоборствах. Команда просто не вышла на поле. Мы были робкими, боялись атакующей игры "Интера". Поэтому мысленно мы сосредоточились только на обороне, позволив сопернику захватить инициативу. Это ужасное поражение, невозможно сыграть хуже.

Но наши амбиции остаются прежними. Главное, изменить наше отношение к делу. Такой клуб, как "Ювентус", должен выходить на поле с определённой уверенностью, желанием проявить инициативу и направить игру в нужном направлении, но мы были слишком робкими", - цитирует Пирло Football Italia. 

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