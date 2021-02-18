Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Порту"

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Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Порту"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло дал комментарии по поводу поражения своей команды от "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Трудно как-то реагировать на гол, пропущенный на второй минуте. Футболисты потеряли уверенность, и это сказалось на нашей игре в последующие несколько минут. К счастью, нам удалось забить благодаря Кьезе. Теперь будем настраиваться на ответную встречу", - сказал Пирло.

Напомним, что "Ювентус" проиграл "Порту" со счётом 1:2, пропустив голы на 2-й минуте первого тайма и 1-й минуте второго тайма.

Ответная встреча между командами состоится в Турине 9 марта.

Не пропустите: Роналду нанес всего один удар в матче с "Порту". | http://soccernews.ru
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