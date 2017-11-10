Пирло пока не определился со своим будущим
Известный итальянский футболист Андреа Пирло, недавно завершивший карьеру, высказался о своём ближайшем будущем.
"До конца года я остаюсь в Нью-Йорке, разберусь с переездом, подготовлю к этому детей, после чего вернусь в Италию, где начнётся моё новое приключение. Пока я не определился, стану ли тренером, мысли мои пока не сформировались. Я, безусловно, пройду тренерские курсы, и если будет какая-то искра, начну работать тренером. Посмотрим, как всё сложится. Я бы хотел стать и менеджером, потому что люблю смотреть матчи, многое знаю о разных чемпионатах и слежу за молодыми футболистами. Посмотрим" - цитирует 38-летнего хавбека Football Italia.
Не пропустите: Пирло может получить должность в "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров
-
Стык в Копенгагене: Дания принимает Ирландию в матче за выход на ЧМ-2018
-
Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей
-
Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию
Лента новостей
-
Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"
-
Агуэро прокомментировал победу над сборной России
-
Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)
-
Глушаков обменялся футболками с Месси
-
Замбия и Камерун расписали результативную ничью
-
Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)
-
Клуб Бекхэма близок к вступлению в МЛС
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
Агуэро открыл счёт в матче со сборной России
-
"Лацио" теряет Стракошу
-
Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах
-
Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса
-
В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"
-
Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей
-
Фридель возглавил "Нью-Инглэнд Революшн"
-
Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию"
-
Ещенко хочет поиграть в Англии
-
"Барселона" может приобрести Обамеянга
-
Защитник Швеции: "Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0