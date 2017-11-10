Пирло пока не определился со своим будущим

Известный итальянский футболист Андреа Пирло, недавно завершивший карьеру, высказался о своём ближайшем будущем.

"До конца года я остаюсь в Нью-Йорке, разберусь с переездом, подготовлю к этому детей, после чего вернусь в Италию, где начнётся моё новое приключение. Пока я не определился, стану ли тренером, мысли мои пока не сформировались. Я, безусловно, пройду тренерские курсы, и если будет какая-то искра, начну работать тренером. Посмотрим, как всё сложится. Я бы хотел стать и менеджером, потому что люблю смотреть матчи, многое знаю о разных чемпионатах и слежу за молодыми футболистами. Посмотрим" - цитирует 38-летнего хавбека Football Italia.

Не пропустите: Пирло может получить должность в "Челси". | http://soccernews.ru