Пирло получил предложение от португальского топ-клуба

Фото твиттер Андреа Пирло

Бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло является кандидатом на пост наставника "Бенфики".

По информации Calciomercato, в приглашении 42-летнего специалиста заинтересован президент лиссабонского клуба Руй Кошта.

Стоит отметить, что португалец и итальянец, будучи футболистами, вместе выступали за "Милан".

"Бенфику" сейчас возглавляет Жорже Жезуш, которого пытается переманить "Фламенго".

"Ювентус" уволил Пирло 28 мая, с тех пор он остаётся без работы.

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