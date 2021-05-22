Пирло порассуждал о своей работе в "Ювентусе"
Фото твиттер Андреа Пирло
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями о своих перспективах сохранить занимаемый пост на следующий сезон.
"Не думаю, что клуб будет принимать решение о моём будущем на основании одного матча. Они дадут оценку всему сезону. Это их дело, посмотрим. Я всегда шёл с высоко поднятой головой. У меня есть ощущение, что я сделал свою работу на 100 процентов. Я всегда был честен со всеми. Я был футболистом-победителем, и я хочу стать тренером-победителем, поэтому этот сезон для меня возможность стать лучше и развиваться", - цитирует Пирло Football Italia.
Для 42-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.
В текущем сезоне "Ювентус" идёт на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а из ЛЧ вылетела на стадии 1/8 финала.
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