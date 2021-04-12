Пирло поставил себе оценку за дебютный сезон в качестве тренера "Ювентуса"

Теги ювентусандреа пирло

Пирло поставил себе оценку за дебютный сезон в качестве тренера "Ювентуса"

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло оценил свою работу в туринской команде.

"Я поставил бы себе за сезон 6 из 10. Знаю, что должен делать больше, и когда нет результатов, первый, кто несёт ответственность, это тренер", - цитирует Пирло Football Italia.

Для 41-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на третьем месте в Серии А. Команда вышла в финал Кубка Италии, а из Лиги Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Пирло прокомментировал поступок Роналду, бросившего футболку "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью установил личный антирекорд

Моуринью установил личный антирекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов