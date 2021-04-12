Пирло поставил себе оценку за дебютный сезон в качестве тренера "Ювентуса"

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло оценил свою работу в туринской команде.

"Я поставил бы себе за сезон 6 из 10. Знаю, что должен делать больше, и когда нет результатов, первый, кто несёт ответственность, это тренер", - цитирует Пирло Football Italia.

Для 41-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на третьем месте в Серии А. Команда вышла в финал Кубка Италии, а из Лиги Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

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