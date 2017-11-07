Пирло поступило три предложения

Известный итальянский полузащитник Андреа Пирло, завершивший накануне профессиональную карьеру, получил три предложения о трудоустройстве.

Как сообщает Football Italia, 38-летний футболист может вернуться в "Ювентус" в качестве посла клуба. Также ему предлагают сопровождать национальную сборную Италии на ЧМ-2018, если "Скуадра Адзурра" сумеет пробиться на турнир через стыковые матчи.

Кроме того, у Пирло есть вариант войти в тренерский штаб наставника "Челси" Антонио Конте, если специалист продолжит работать на "Стемфорд Бридж" в следующем сезоне.

Не пропустите: "Ювентус" опубликовал видеоролик, посвящённый Пирло. | http://soccernews.ru