Пирло поступило три предложения

Теги андреа пирлоювентусчелсииталия

Пирло поступило три предложения

Известный итальянский полузащитник Андреа Пирло, завершивший накануне профессиональную карьеру, получил три предложения о трудоустройстве.

Как сообщает Football Italia, 38-летний футболист может вернуться в "Ювентус" в качестве посла клуба. Также ему предлагают сопровождать национальную сборную Италии на ЧМ-2018, если "Скуадра Адзурра" сумеет пробиться на турнир через стыковые матчи.

Кроме того, у Пирло есть вариант войти в тренерский штаб наставника "Челси" Антонио Конте, если специалист продолжит работать на "Стемфорд Бридж" в следующем сезоне. 

Не пропустите: "Ювентус" опубликовал видеоролик, посвящённый Пирло. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов