Пирло поздравил "Интер" со скудетто

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Пирло поздравил "Интер" со скудеттоФото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поздравил новоиспеченного чемпиона Италии "Интер".

"Я поздравляю "Интер" с чемпионством, эта команда была лучше, целостнее и голоднее до победы, чем мы. Я сожалею, что иногда некоторые футболисты не могли нам помочь, но сожаления — часть амбиций. Завтра мы сыграем против новоиспеченного чемпиона, это мотивация. Не стоит забывать, что мы боремся за выход в Лигу чемпионов. Еще раз поздравляю "Интер", но мы могли сделать больше в нынешнем сезоне", — приводит Football Italia слова Пирло.

Напомним, что "Интер" досрочно стал победителем Серии А в сезоне 20/21.

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