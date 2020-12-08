Пирло предположил, что у Месси психологические проблемы

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о форварде "Барселоны" Лионеле Месси в преддверии встречи с каталонцами в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Лео сейчас проходит особый отрезок в своей жизни. Это не связано с карьерой, так как проблемы у него были летом. Дело в решении, остаться в "Барсе" или нет.