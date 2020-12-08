Пирло предположил, что у Месси психологические проблемы

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Пирло предположил, что у Месси психологические проблемыГлавный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о форварде "Барселоны" Лионеле Месси в преддверии встречи с каталонцами в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Лео сейчас проходит особый отрезок в своей жизни. Это не связано с карьерой, так как проблемы у него были летом. Дело в решении, остаться в "Барсе" или нет.

Но все равно, во время матчей, он всегда показывал свою ценность. Скорее всего у него есть некие психологические проблемы, нежели футбольные. Однако я не буду вдаваться в подробности - это не имеет отношения к моей команде и игрокам. Скажу одно, Месси – феномен, он уже доказал это", – заявил Пирло.

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