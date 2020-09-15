Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А

Сайт JOYClub опубликовал результаты голосования за самого сексуального тренера итальянской Серии А.

Возглавил рейтинг наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло, получивший 23 процента поддержки среди опрошенных.

Помимо него в тройку лидеров попали Эусебио Ди Франческо из "Кальяри" (15%) и Филиппо Индзаги из "Беневенто" (14%).

Полностью топ-8 выглядит следующим образом:

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