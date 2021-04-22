Пирло прокомментировал действия Роналду, которые привели к голу в ворота "Ювентуса"

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Пирло прокомментировал действия Роналду, которые привели к голу в ворота "Ювентуса"Фото: Твиттер @Pirlo_official 
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло высказался касательно действий нападающего клуба Криштиану Роналду в стенке при штрафных соперника.

Напомним, в матче 32 тура Серии А с "Пармой" (3:1) португалец стал единственным игроком "старой синьоры", кто не подпрыгнул в стенке в момент удара Гастона Бругмана. Более того, Роналду закрыл лицо и не мог реагировать на ситуацию. Бругман забил гол прямым ударом.

"К несчастью, такие вещи случаются. Мы оценим, как поступить в следующих матчах и стоит ли ставить его в стенку", – цитирует Пирло Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне "Ювентус" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 65 очков после 32 сыгранных матчей.

Читать также: Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара | http://soccernews.ru
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