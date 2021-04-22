Пирло прокомментировал действия Роналду, которые привели к голу в ворота "Ювентуса"
Фото: Твиттер @Pirlo_official
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло высказался касательно действий нападающего клуба Криштиану Роналду в стенке при штрафных соперника.
Напомним, в матче 32 тура Серии А с "Пармой" (3:1) португалец стал единственным игроком "старой синьоры", кто не подпрыгнул в стенке в момент удара Гастона Бругмана. Более того, Роналду закрыл лицо и не мог реагировать на ситуацию. Бругман забил гол прямым ударом.
"К несчастью, такие вещи случаются. Мы оценим, как поступить в следующих матчах и стоит ли ставить его в стенку", – цитирует Пирло Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.
В текущем сезоне "Ювентус" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 65 очков после 32 сыгранных матчей.
Читать также: Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17