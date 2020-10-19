Пирло прокомментировал конфликт Дибалы с руководством "Ювентуса"

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Пирло прокомментировал конфликт Дибалы с руководством "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мнением о конфликте между нападающим команды Пауло Дибалой и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

"Дибала немного разозлился из-за того, что не сыграл с "Кротоне". Но до этого он пропустил три месяца, а затем у него три дня была кишечная инфекция, поэтому он принимал антибиотики. В пятницу он занимался в общей группе лишь частично. К сожалению, у меня нет возможности выпустить на поле всех игроков. Но рано или поздно Пауло вернется в основной состав", - приводит слова Пирло Tuttosport.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" определился с будущим Дибалы. | http://soccernews.ru
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