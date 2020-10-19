Пирло прокомментировал конфликт Дибалы с руководством "Ювентуса"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мнением о конфликте между нападающим команды Пауло Дибалой и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.
"Дибала немного разозлился из-за того, что не сыграл с "Кротоне". Но до этого он пропустил три месяца, а затем у него три дня была кишечная инфекция, поэтому он принимал антибиотики. В пятницу он занимался в общей группе лишь частично. К сожалению, у меня нет возможности выпустить на поле всех игроков. Но рано или поздно Пауло вернется в основной состав", - приводит слова Пирло Tuttosport.
26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ювентус" определился с будущим Дибалы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17