Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Болоньей"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мнением об игре своей команды в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (2:0).

"Нам было важно играть интенсивно. Нам удалось сделать это в первом тайме и мы сняли все вопросы о победителе. Если такого не сделать, судьба матча может быть неопределенной.

Мы стремились к тому, чтобы использовать пространство, которое давал нам соперник. Мы стремимся доминировать в каждом матче", - приводит слова Пирло Football Italia.

"Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

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