Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Болоньей"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мнением об игре своей команды в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (2:0).
"Нам было важно играть интенсивно. Нам удалось сделать это в первом тайме и мы сняли все вопросы о победителе. Если такого не сделать, судьба матча может быть неопределенной.
Мы стремились к тому, чтобы использовать пространство, которое давал нам соперник. Мы стремимся доминировать в каждом матче", - приводит слова Пирло Football Italia.
"Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
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|Команда
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17