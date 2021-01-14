Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа" в Кубке Италии

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями о результате матча 1/8 финала Кубка Италии против "Дженоа".

Напомним, что основное время встречи завершилось ничьей 2:2, а в овертаймах "старая синьора" забила победный гол.

"Мы сами себе усложнили жизнь, потеряв концентрацию после очень хорошего первого тайма. Это привело к проблемам. Мы должны были лучше контролировать ситуацию. Хотя нужно учитывать, что в нашем составе вышло много молодых футболистов, получивших первый реальный опыт на таком уровне, поэтому определённые ошибки были.

Наша цель - победа в Кубке Италии, поэтому было важно выиграть и пробиться в следующий раунд турнира", - приводит слова Пирло Football Italia.

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