Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Сассуоло"

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Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Сассуоло"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвёл итоги матча 17-го тура Серии А против "Сассуоло".

"Старая синьора" дома выиграла со счётом 3:1, но осталась на четвёртом месте в чемпионате.

"Было важно победить, чтобы почувствовать стабильность. Если бы мы не взяли три очка, то триумф в игре с "Миланом" не имел бы значения. Сегодня мы временами играли немного вяло, однако потом "Ювентус" стал менее организованным, но более решительным. Мы показали, что голодны до побед", - приводит слова Пирло Football Italia.

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