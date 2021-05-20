Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" в Кубке Италии

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился эмоциями в связи с триумфом своей команды в Кубке Италии сезона 2020/21.

Напомним, что в финале турнира "старая синьора" взяла верх над "Аталантой" (2:1).

"Матч получился замечательным. Две отличные команды боролись с первой до последней минуты. Игра была достойна финала. Мы рады, что смогли подарить болельщикам отличный вечер. "Ювентус" хотел победить и вернуть домой этот трофей с учётом не самого удачного сезона. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, поэтому команда заслужила Кубок", - приводит слова Пирло Football Italia.

Для "Ювентуса" это первый Кубок Италии с 2018 года и 14-й в истории.

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