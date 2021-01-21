Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о своих эмоциях после победы над "Наполи" (2:0) в матче за Суперкубок Италии.

Напомним, что это первый выигранный трофей в тренерской карьере 41-летнего итальянца.

"Очень рад первому титулу в качестве тренера. Это не то же самое, что выиграть трофей, будучи футболистом. Это даже лучше, прекрасные ощущения. Было важно добыть победу, чтобы показать, что мы не та команда, которая проиграла "Интеру". После того матча мы получили слишком много критики. Её не избежать, если ты появляешься из ниоткуда и начинаешь тренировать "Ювентус", но результаты сами всё скажут за меня и команду", - цитирует рулевого "старой синьоры" Football Italia.

Для Пирло это четвёртый выигранный Суперкубок Италии. Ранее он трижды брал этот титул в качестве футболиста.

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