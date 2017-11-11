Пирло прокомментировал поражение сборной Италии от Швеции

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением о поражении "Скуадра Адзурры" в матче с Швецией (0:1).

"Я бы выбрал более атакующий подход, предпочел бы схему 4-3-3, - это дало бы Лоренцо Инсинье немного больше свободного пространства. Сборная Италии потеряла много мячей в центральной линии, нужно было активно использовать фланги. В ответной игре нашим ребятам будет трудно потому, что сборная Швеции выберет оборонительный стиль футбола. Италии нужно быстрей распоряжаться мячом, только в этом случае у них будет шанс на победу" - приводит слова Пирло Football Italia.

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