Пирло прокомментировал предстоящий ответный поединок сборной Италии против Швеции

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением об ответной стыковой игре со Швецией.

"Сан-Сиро" голов не забивает. Никогда не видел, чтобы фанат забил гол" - написал Пирло в твиттере.

Напомним, что первая игра завершилась минимальной победой Швеции (1:0).

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