Пирло прокомментировал свой уход из "Ювентуса"

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Пирло прокомментировал свой уход из "Ювентуса"

Фото твиттер Андреа Пирло

Бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сделал заявление о своём увольнении из туринского клуба.

"Завершился мой дебютный сезон в тренерской карьере. Это был сложный, но замечательный год. Когда я получил предложение возглавить "Ювентус", то не задумывался о рисках, хотя это было довольно очевидно. Уважение к цветам клуба и желание поучаствовать в проекте на самом высоком уровне взяло верх. Если бы я вернулся в прошлое, то сделал бы точно такой же выбор, несмотря на все проблемы, которые ожидали меня.

Трудности были связаны со сложным для всех периодом, что помешало мне наилучшим образом спланировать свой выбор и следовать своему стилю игры. Однако я достиг поставленных передо мной целей. Это приключение закончилось не так, как я ожидал, но сделало моё будущее ещё более ясным. Надеюсь, что меня ждёт такое же удовлетворение, что было в период карьеры футболиста. Пришло время начать заново и принять новый вызов. Я благодарю всю семью "Ювентуса" за поддержку", - написал Пирло в твиттере.

42-летний специалист возглавлял "старую синьору" с августа 2020 года. Команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а в Серии А финишировала на четвёртом месте.

Новым наставником "Ювентуса" стал Массимилиано Аллегри, который уже тренировал туринцев с 2014 по 2019 год.

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