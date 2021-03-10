Пирло прокомментировал то, что Роналду и Рабьо отвернулись от мяча перед вторым голом "Порту"

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Пирло прокомментировал то, что Роналду и Рабьо отвернулись от мяча перед вторым голом "Порту"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал второй пропущенный гол туринского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" (3:2). При штрафном ударе Адриан Рабьо и Криштиану Роналду отвернулись от мяча и он влетел в ворота.

 

"Мы определяем игроков, которые стоят в стенке. Раньше в таких ситуациях они никогда не отворачивались от мяча. Возможно, Роналду и Рабьо подумали, что удар будет не опасным, так как до ворот было далеко. Это ошибку, которую мы обычно не допускаем. Игроки не поняли серьезность ситуации и это привело к голу", - приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что "Порту" вышел в четвертьфинал за счет большего количества голов на выезде.

Не пропустите: Роналду пропустил мяч между ног при ударе игрока "Порту", который забил решающий гол (фото). | http://soccernews.ru
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