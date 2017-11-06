Пирло прокомментировал завершение карьеры

Известный итальянский полузащитник Андреа Пирло опубликовал в своём твиттере письмо в связи с завершением профессиональной карьеры.

"К концу подошло не только моё приключение в Нью-Йорке, но и мой путь профессионального футболиста. Хочу поблагодарить семью и детей за любовь и поддержку, все клубы, в которых я выступал, всех одноклубников, с которыми я имел честь выступать, всех людей, которые сделали мою карьеру такой невероятной и, конечно, болельщиков, которые всегда меня поддерживали" - написал 38-летний футболист.

Напомним, что вчера Пирло сыграл свой последний матч за "Нью-Йорк Сити". | http://soccernews.ru