Пирло провел первую тренировку во главе "Ювентуса"

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Пирло провел первую тренировку во главе "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло провел первую тренировку во главе туринского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, 41-летний специалист возглавил "Ювентус" 8 августа 2020 года, сменив на посту Маурицио Сарри.

Напомним, чемпионат Италии стартует 1 сентября.

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