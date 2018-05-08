Пирло рассказал, как в 2005 году чуть не завершил карьеру

Известный итальянский футболист Андреа Пирло рассказал о своем эмоциональном состоянии после финала Лиги Чемпионов в 2005 году.

Напомним, что тогда "Милан", за который выступал Пирло, уступил по серии пенальти "Ливерпулю".

"Разочарование от финала Лиги Чемпионов в Стамбуле осталось, но нельзя вернуться назад. Мы провели лучший первый тайм в истории. Невозможно объяснить, что произошло за 7 минут. После игры я думал о завершении карьеры, но потом понял, что надо двигаться вперед" - приводит слова Пирло Football Italia.

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