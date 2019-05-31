Пирло рассказал, когда сможет начать тренерскую карьеру

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Пирло рассказал, когда сможет начать тренерскую карьеру

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло уже в 2019 году сможет приступить к тренерской работе.

"Я не скучаю по футболу. Мне удалось выбрать подходящий момент, чтобы завершить карьеру. Понял, что время пришло, когда стал уставать от игры. Сейчас работаю экспертом на телевидении, но оставляю время и на себя. Люблю побыть с семьей, с друзьями. Я посещаю тренерские курсы. В сентябре получу последнюю лицензию, и после этого уже смогу работать", - приводит слова Пирло Daily Mail.

40-летний экс-полузащитник в течение карьеры выступал за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити".

Прошлым летом Пирло приглашал в свой тренерский штаб наставник сборной Италии Роберто Манчини, а в начале марта появилась информация, что "Маэстро" может возглавить вторую команду "Ювентуса".

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