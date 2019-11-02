Пирло рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому"
Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло признался, что в 2011 году он мог оказаться не в "Ювентусе", а в "Роме".
"До подписания контракта с "Ювентусом" я был близок к переходу в "Рому". Были контакты, но в итоге ничего не вышло", - цитирует Пирло Football Italia.
Напомним, что летом 2011-го "Профессор" покинул "Милан" на правах свободного агента.
В составе "Ювентуса" Пирло провёл 4 сезона, в течение которых ему удалось выиграть 7 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5