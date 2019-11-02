Пирло рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому"

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло признался, что в 2011 году он мог оказаться не в "Ювентусе", а в "Роме".

"До подписания контракта с "Ювентусом" я был близок к переходу в "Рому". Были контакты, но в итоге ничего не вышло", - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что летом 2011-го "Профессор" покинул "Милан" на правах свободного агента.

В составе "Ювентуса" Пирло провёл 4 сезона, в течение которых ему удалось выиграть 7 трофеев.

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