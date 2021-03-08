Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду находится в отличной форме перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту".
"Роналду в порядке. Прдобные матчи - его. Он взволновал. Криштиану отдохнул и с нетерпением ждет матча", - приводит слова Пирло Goal.
Матч "Ювентус" - "Порту" состоится завтра 9 марта, и начнется в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в матче с "Лацио". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России
-
"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте
-
Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов
-
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
-
Новый президент "Барселоны" постарается подписать Алабу
Лента новостей
-
"Рубин" опубликовал яркое видео из раздевалки после матча с "Зенитом"
-
Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю
-
Судья матча ПСЖ – "Истанбул" отстранен УЕФА до конца сезона
-
Дзюба не реализовал свой десятый пенальти в карьере
-
Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"
-
Вратарь "Рубина" рассказал, как ему удалось взять пенальти от Дзюбы
-
Семак прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Рубином"
-
Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции
-
Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту"
-
"Ювентус" и "Интер" намерены перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
Азмун вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ
-
Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России
-
"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте
-
Смолов рассказал, кому он посвятил гол в ворота тульского "Арсенала"
-
Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов
-
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
-
1
Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"
-
"Рубин" теряет Мусаева. Игрока увезли с поля в крови (фото)
-
В РФС наняли североирландского арбитра
-
Феерия "Динамо", скандальная победа "Шахтера", очередной успех "Зари": все результаты 17-го тура чемпионата Украины
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4