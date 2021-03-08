Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту"

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Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду находится в отличной форме перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту".

"Роналду в порядке. Прдобные матчи - его. Он взволновал. Криштиану отдохнул и с нетерпением ждет матча", - приводит слова Пирло Goal.

Матч "Ювентус" - "Порту" состоится завтра 9 марта, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в матче с "Лацио". | http://soccernews.ru
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