Пирло рассказал о своих целях в "Ювентусе"

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о целях туринцев.

"Нужно привносить энтузиазм день ото дня. Нужно говорить с игроками, делать так, чтобы они участвовали в тренировках, чтобы они понимали, чего мы хотим. У "Юве" одна цель: побеждать.

Сказал парням две вещи: "мяч всегда должен быть у вас" и "когда вы теряете мяч, вы должны быстро вернуть его". Важно, чтобы каждый был готов жертвовать чем-то и думать о команде. Нужно жертвовать, чтобы всем вместе достичь цели", - сказал Пирло на пресс-конференции.

Ранее специалист сообщил, что "Ювентус" покинет форвард Гонсало Игуаин.

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