Пирло рассказал о своих целях в "Ювентусе"
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о целях туринцев.
"Нужно привносить энтузиазм день ото дня. Нужно говорить с игроками, делать так, чтобы они участвовали в тренировках, чтобы они понимали, чего мы хотим. У "Юве" одна цель: побеждать.
Сказал парням две вещи: "мяч всегда должен быть у вас" и "когда вы теряете мяч, вы должны быстро вернуть его". Важно, чтобы каждый был готов жертвовать чем-то и думать о команде. Нужно жертвовать, чтобы всем вместе достичь цели", - сказал Пирло на пресс-конференции.
Ранее специалист сообщил, что "Ювентус" покинет форвард Гонсало Игуаин.
Не пропустите: Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17