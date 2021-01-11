Пирло рассказал о травмах Дибалы и Маккенни
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло назвал предварительные диагнозы игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Сассуоло" (3:1).
Напомним, что травмировались нападающий Пауло Дибала и полузащитник Уэстон Маккенни.
"У Дибалы травма внутренней боковой связки колена. У Маккенни снова мышечные проблемы, спровоцированные ударом по пятке", - приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
В текущем сезоне Дибала забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 16 играх. Маккенни отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17