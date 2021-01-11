Пирло рассказал о травмах Дибалы и Маккенни

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло назвал предварительные диагнозы игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Сассуоло" (3:1).

Напомним, что травмировались нападающий Пауло Дибала и полузащитник Уэстон Маккенни.

"У Дибалы травма внутренней боковой связки колена. У Маккенни снова мышечные проблемы, спровоцированные ударом по пятке", - приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Дибала забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 16 играх. Маккенни отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах.

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