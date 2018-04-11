Пирло: "Реал" - "Ювентус"? В футболе все возможно"

Известный в прошлом итальянский футболист Андреа Пирло поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом".

"В футболе все возможно, это будет сложная игра, но "Юве" должен попробовать совершить камбэк. Важно правильно мыслить и быть готовым выйти на поле, чтобы попытаться отыграть результат первого матча. Конечно, сделать это будет сложно, но они должны попробовать", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Зидан и Аллегри уже назвали составы своих команд. | soccernews.ru