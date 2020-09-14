Пирло сегодня получит тренерскую лицензию

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Пирло сегодня получит тренерскую лицензию

Сегодня, 14 сентября, наставник "Ювентуса" Андреа Пирло окончит тренерские курсы. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, в настоящее время специалист защищает диссертацию на экзамене UEFA Pro

Напомним, летом 2020 года Пирло был назначен на пост главного тренера "Ювентуса", однако на тот момент он не имел квалификации. Тем не менее руководство Серии А позволило 41-летнему специалисту возглавить клуб, так как он уже обучался на тренерских курсах в Коверчано.

20 сентября Пирло проведет свою первую официальную встречу в роли главного тренера. В этот день "Юве" встретится с "Сампдорией".

Не пропустите: Андреа Пирло назвал приоритетную трансферную цель "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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