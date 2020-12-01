Пирло: "Сказал игрокам "Ювентуса", что нам нужно больше концентрации и жажды борьбы"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, как настраивал команду к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо" Киев.
Последнюю игру в Серии А с "Беневенто" туринский клуб закончил со счетом 1:1.
"После матча с "Беневенто" я сказал игрокам, что нужно лучше концентрироваться, нужна жажда борьбы. Это касается и тех моментов, когда мы ведем в счете. Думаю, меня услышали", - передает слова Пирло пресс-служба УЕФА.
Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится 2 декабря. Начало - в 23:00 (мск).
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