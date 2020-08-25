Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни

Теги ювентусгонсало игуаин

Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин в ближайшие дни покинет команду. Об этом рассказал главный тренер туринцев Андреа Пирло.

"Мы говорили с Игуаином и решили, что он покинет клуб этим летом. Мы готовы его отпустить", - сказал Пирло на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что аргентинец продолжит карьеру в "Фиорентине".

В "Ювентусе" 32-летний игрок выступает с 2016 года. Контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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