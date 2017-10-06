Пирло создал идеального футболиста

Полузащитник американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло рассказал, каким должен быть идеальный футболист.

Так, совершенный игрок, по мнению 38-летнего хавбека, должен иметь его видение игры и правую ногу, футбольный интеллект он должен заимствовать у Хави, сердце - у Дженнаро Гаттузо, мощь - у Япа Стама, прическу - у Эрнана Креспо, а левую ногу - у Лионеля Месси.

Не пропустите: двадцатка худших форвардов в истории АПЛ. | soccernews.ru