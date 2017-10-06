Пирло создал идеального футболиста
Полузащитник американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло рассказал, каким должен быть идеальный футболист.
Так, совершенный игрок, по мнению 38-летнего хавбека, должен иметь его видение игры и правую ногу, футбольный интеллект он должен заимствовать у Хави, сердце - у Дженнаро Гаттузо, мощь - у Япа Стама, прическу - у Эрнана Креспо, а левую ногу - у Лионеля Месси.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34