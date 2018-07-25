Пирло станет тренером сборной Италии

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Пирло станет тренером сборной Италии

Легендарный итальянский футболист Антонио Пирло получит должность в сборной Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Пирло станет помощником главного тренера итальянской национальной команды Роберто Манчини.

Напомним, что 39-летний Пирло завершил карьеру в мае этого года и теперь является безработным.

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