Пирло станет тренером сборной Италии

Легендарный итальянский футболист Антонио Пирло получит должность в сборной Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Пирло станет помощником главного тренера итальянской национальной команды Роберто Манчини.

Напомним, что 39-летний Пирло завершил карьеру в мае этого года и теперь является безработным.

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