Полузащитник американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло сыграл свой последний матч на профессиональном уровне.

Вчера команда 38-летнего хавбека не смогла пробиться в финал Восточной конференции MLS, уступив по сумме двух матчей "Коламбус Крю". Таким образом, этот матч стал последним для итальянца в его карьере.

Отметим, что наибольших успехов Пирло достиг в качестве игрока "Милана" и "Ювентуса", выиграв с которыми 6 чемпионатов страны. В составе "россонери" он дважды выигрывал кубок чемпионов, а со сборной Италии - Чемпионат Мира.

Не пропустите: сборная Испании представила форму для Чемпионата Мира. | soccernews.ru