Пирло уйдет из "Ювентуса"

Фото: Твиттер @Pirlo_official

Известный специалист Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, решение об уходе Пирло из туринского клуба уже принято. Тренер покинет "старую синьору", даже если команда попадет в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона.

Отмечается, что в случае если туринский клуб проиграет "Удинезе" в матче 34-го тура Серии А, то Пирло отправят в отставку уже после этой игры. Временно исполняющим обязанности главного тренера в таком случае станет Игор Тудор.

Напомним, Массимилиано Аллегри уже руководил "Ювентусом" и покинул команду 2 года назад.