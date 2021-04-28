Пирло уйдет из "Ювентуса"
Фото: Твиттер @Pirlo_official
Известный специалист Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса", сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, решение об уходе Пирло из туринского клуба уже принято. Тренер покинет "старую синьору", даже если команда попадет в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона.
Отмечается, что в случае если туринский клуб проиграет "Удинезе" в матче 34-го тура Серии А, то Пирло отправят в отставку уже после этой игры. Временно исполняющим обязанности главного тренера в таком случае станет Игор Тудор.
Напомним, Массимилиано Аллегри уже руководил "Ювентусом" и покинул команду 2 года назад.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17