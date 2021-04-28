Пирло уйдет из "Ювентуса"

Теги андреа пирлоювентусмассимилиано аллегри

Пирло уйдет из "Ювентуса"Фото: Твиттер @Pirlo_official 
Известный специалист Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, решение об уходе Пирло из туринского клуба уже принято. Тренер покинет "старую синьору", даже если команда попадет в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона.

Отмечается, что в случае если туринский клуб проиграет "Удинезе" в матче 34-го тура Серии А, то Пирло отправят в отставку уже после этой игры. Временно исполняющим обязанности главного тренера в таком случае станет Игор Тудор.

Напомним, Массимилиано Аллегри уже руководил "Ювентусом" и покинул команду 2 года назад.

Читать также: Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)

"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов