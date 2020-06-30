Пирло войдёт в тренерский штаб молодёжной команды "Ювентуса"
Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло в скором времени вернётся в туринский клуб.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 41-летний итальянец войдёт в тренерский штаб молодёжной команды "старой синьоры".
Пирло будет работать помощником Роберто Баронио. Для Андреа это первый тренерский опыт.
Напомним, что именитый хавбек завершил карьеру в 2017 году, а в сентябре 2018-го получил тренерскую лицензию.
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