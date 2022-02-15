Пирло возглавит худший клуб Серии А

Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Салернитаны" станет Андреа Пирло, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, зарплата тренера составит 1,8 миллиона евро в год. В ближайшие дни клуб объявит о назначении Пирло официально.

"Салернитана", набрав в 24 матчах 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.

42-летний Пирло в прошлом сезоне тренировал "Ювентус", но спустя год был уволен. Под его руководством туринский клуб стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

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